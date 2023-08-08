ضبط 40 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

نظم قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة تحت إشراف مدير أمن أسيوط، أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة. تم ضبط 40 قطعة سلاح ناري مع 31 متهمًا، وتشمل القطع 13 بندقية آلية و15 بندقية خرطوش وطبنجة و11 فرد محلي بالإضافة إلى عدد من الطلقات ذات الأعيرة المختلفة. يُشتبه في تورط 11 من المتهمين في أنشطة جنائية ولديهم معلومات جنائية.

وتمكنت الحملة من ضبط 6 قضايا اتجار في المخدرات، وتم ضبط كميات متنوعة من المخدرات بحوزة 6 متهمين. يُشتبه في تورط 3 من المتهمين في أنشطة جنائية ولديهم معلومات جنائية. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 411 حكمًا قضائيًا متنوعًا. يدل هذا الجهد الأمني الكبير على التزام وحزم قوات الأمن في مكافحة الجريمة وحفظ الأمان العام للمواطنييمة وحفظ الأمان العام للمواطنين.