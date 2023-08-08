تحسن في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس اليوم

يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضًا تدريجيًا وملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها أن اليوم يشهد ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مع نشاط للرياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل والوادى الجديد.

وأكدت الهيئة أن هناك فرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر والوادى الجديد، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على البحر المتوسط في شواطئ، مطروح والعلمين والإسكندرية، وسرعة الرياح تتراوح من 30 إلى 50 كم/س، وترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، بينما يسود البحر الأحمر، حالة جوية معتدلة، وترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

وترصد " بوابة الوفد" في سياق السطور الآتية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء:

درجات الحرارة اليوم:

القاهرة الصغرى 26 والعظمى 35

العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 36

6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 36

بنها الصغرى 25 والعظمى 35

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 35

كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34

المنصورة الصغرى 25 والعظمى 36

الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36

شبين الكوم والصغرى 26 والعظمى 35

طنطا الصغرى 25 والعظمى 35

دمياط الصغرى 25 والعظمى 33

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 36

السويس الصغرى 24 والعظمى 36

العريش الصغرى 24 والعظمى 34

رفح الصغرى 23 والعظمى 33

رأس سدر الصغرى 27 والعظمى 39

نخل الصغرى 20 العظمى 39

سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 33

الطور الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32

العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 32

مطروح الصغرى 23 والعظمى 31

السلوم الصغرى 23 والعظمى 33

سيوة الصغرى 24 والعظمى 37

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39

شلاتين الصغرى 29 والعظمى 39

حلايب الصغرى 30 والعظمى 36

أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 38

رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 36

الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37

بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 37

المنيا الصغرى 26 والعظمى 38

أسيوط الصغرى 26 والعظمى 39

سوهاج الصغرى 27 والعظمى 41

قنا الصغرى 28 والعظمى 42

الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43

أسوان الصغرى 29 والعظمى 44

الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 44

أبو سمبل الصغرى 29 والعظمى 43