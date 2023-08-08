صحة قنا تنظم قافلة طبية للكشف على أهالى قرية السمطا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مديرعام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية السمطا التابع لإدارة دشنا الصحية، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس ١٠,٩ أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وحرصًا من مديرية الشؤن الصحية بقنا على ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا.

وأكد مديرعام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن القافلة تشمل الكثير من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية كافة والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

وفى ذات السياق، أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن وصول سيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات لدعم صحة المرأة المصرية وذلك فى إطار حملة "100 يوم صحة".

وأضاف الداودي أنه سيتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتشخيص وإجراء العلاج اللازم للسيدات، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل وحتى الأحد ١٣ أغسطس الجارى، وسوف تتواجد السيارة المتنقلة بمنطقة عمر أفندي بوسط مدينة قنا.

جدير بالذكر أن حملة "100 يوم صحة" تعتبر نتاجًا وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.