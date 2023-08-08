وصول 63 ألف طن قمح روماني ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أنها شهدت نشاطًا في حركة الملاحة البحرية وحركة تداول البضائع، إذ بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 120000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و719 شاحنة بضائع و885 سيارة.

وشملت حركة الواردات 70000 طن بضائع عامة ومتنوعة و388 شاحنة بضائع و850 سيارة، فيما بلغت حركة الصادرات 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة و331 شاحنة بضائع و35 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحرى، اليوم الثلاثاء، لاستقبال السفينة وادى اليرموك وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، إذ قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة والسفينتين، وتغادرالميناء السفينة KSL XINYANG وعلى متنها 43000 طن فوسفات تصدير إلى إندونسيا.

واستقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية، وغادرت الميناء العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 2400 طن بضائع عامة ومتنوعة، و190 شاحنة بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلى متنها 750 سيارة بوزن 1500 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1165 راكبًا بموانيها.



كما أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 3 ملايين و500 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، إذ سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن، كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع.

وشهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون الف طن وصادر 1.4 مليون طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 ألف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 ألف طن وصادر 288 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 ألف طن بضائع بكمية وارد 36 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 ألف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، بتقديم التسهيلات كافة لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير الخدمات كافة للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانى الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية و كذا أعمال التطوير التى تمت بموانى الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم التسهيلات كافة للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

