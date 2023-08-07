وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق الموسم الخامس للمسلسل الإذاعي "ولا في الأحلام"

شهد صباح اليوم الإثنين، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق الموسم الخامس المسلسل الإذاعي "ولا في الأحلام" والذي تنفذه الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، لتنمية مواهب الشباب المبدعين في المجالات الفنية.

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى جاهدة إلى التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، لتنفيذ المشروعات الهادفة نحو تعزيز مفهوم تنمية الشباب في مختلف المجالات وذلك من خلال عدد من المشروعات أبرزها إبداع الجامعات ومراكز الشباب والدوم إلخ.

أكد وزير الشباب والرياضة أن جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى إلى دعم الشباب ووضعهم في مقدمة الأولويات واستثمار في قدراتهم وطاقاتهم والتي أسهمت في تنمية المجتمع.

أشادت أماني ضرغام، الكاتبة الصحفية بجهود وزارة الشباب والرياضة شأن تنمية الشباب وبالأخص النجاح الباهر الذي حققه المسلسل على مدار سنوات انطلاقة وحتى الآن بسب كتيبة العمل المتميزة لدى وزارة الشباب والرياضة.

تحدثت الفنانة مي كساب عن تجربتها خلال المشاركة في المسلسل الإذاعي وأهميته للبيت المصري من خلال مناقشة عدد من القضايا المجتمعية مع تقديم حلول لها.

تطرق الفنان سامح حسين إلى الجهد المبذول من قبل معالي وزير الشباب والرياضة للارتقاء وتأهيل وتطوير قدرات الشباب المصري وربطهم بتحديات الوطن وغرس قيم الولاء والانتماء والمواطنة.

وأضاف الفنان خالد سرحان، أن هذه التجربة الشبابية تعد واحدة من أهم المشروعات الفنية، خصوصًا أنها وسط مشاركة شبابية من المبدعين الذين سيكون لهم مستقبل مشرق في مجال الفن.

شهد ختام فعاليات المؤتمر استماع وزير الشباب والرياضة إلى تجارب الشباب المبدعين المشاركين في المسلسل والفائدة التى تحققت لهم من خلال هذه المشاركة وطموحاتهم حول الأعمال المستقبلية فيما يخص الأعمال الإذاعية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.



حضر المؤتمر الصحفي اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، الأستاذة نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير لشؤون السياسات والتنمية الشبابية، ولفيف من قيادات الوزارة والشخصيات العامة ونجوم الفن والإذاعة.