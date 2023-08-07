وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ19 لمطار غازي عنتاب التركي

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ19، لمطار غازي عنتاب بتركيا، تحمل على متنها أكثر من 27 طنًا من المعدات والأجهزة الطبية.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.