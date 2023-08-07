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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ19 لمطار غازي عنتاب التركي

الطائرة السعودية
الطائرة السعودية

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ19، لمطار غازي عنتاب بتركيا، تحمل على متنها أكثر من 27 طنًا من المعدات والأجهزة الطبية.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

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