مجلس مدينة الخارجة يستقبل فريق 100 يوم صحة للكشف على الموظفين

استقبلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، فريق " 100 يوم صحة " الذي قام بزيارة للكشف على الموظفين في المحافظة وقد تم تنظيم هذه الزيارة بهدف تقديم الرعاية الصحية للموظفين وتشخيص أي مشاكل صحية تواجههم

وتأتي هذه الزيارة ضمن المبادرة الرئاسية " 100 يوم صحة " التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين في الوقت المحدود حيث قام الفريق الطبي بتنفيذ فحوصات طبية شاملة للموظفين واستشارتهم فيما يتعلق بالصحة العامة والنصائح الوقائية والتوجيهات الطبية.



وحرص رئيس مجلس مركز ومدينة الخارجة، على استقبال الفريق الطبي بحفاوة وترحاب، معربًا عن تقديره الكبير لجهود الفريق في تقديم الخدمات الطبية للمجتمع وأكد على أهمية الاهتمام بصحة الموظفين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لضمان أداءهم الجيد في العمل.

100 يوم صحة

وأعلن رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، جهاد متولي، أن فريق "100 يوم صحة " قدم خدماته الطبية المجانية للموظفين في المركز. وقد تم تقديم هذه الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين في المركز، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد

تأتي هذه الخطوة الإنسانية استجابةً لحملة " 100 يوم صحة " التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف الاهتمام بصحة المواطن المصري وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم.

وأكد متولي على أهمية هذه المبادرة وقيمتها الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين ورفاهيتهم. وقد تم تنفيذ تلك المبادرة بالتعاون مع فرق التوعية والتواصل المجتمعي وفرق التمريض، وذلك لضمان تقديم الخدمات الصحية الجيدة والمجانية للعاملين في المركز

وأعرب رئيس مركز الخارجة عن تقديره لجهود فرق " 100 يوم صحة " وللجهات المعنية التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة. وأعرب عن أمله في أن تستمر مثل هذه الجهود الإنسانية في مصر، حيث تسعى الدولة جاهدة لتحسين الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم

كما لاقت هذه المبادرة استحسانًا وتأييدًا كبيرًا من قبل العاملين بالمركز، حيث أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لفريق "100 يوم صحة" على توفير الخدمات الطبية المجانية لهم. وأشاروا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين صحتهم ورفاهيتهم، وستعزز الروح المعنوية لهم في أداء واجباتهم اليومية في العمل

وفي سياق متصل، أشاد رئيس مركز الخارجة بالتعاون المثمر بين فريق " 100 يوم صحة " والوحدات المحلية في تنفيذ هذه الزيارات. حيث قدموا خدماتهم بكفاءة واحترافية عالية، وأظهروا التزامًا كبيرًا في تقديم الرعاية الصحية للموظفين.

وفي نهاية الزيارة، قام الفريق بتقديم تقرير مفصل لرئيس مركز الخارجة حول الزيارة والمشاكل التي تم اكتشافها. وأعرب رئيس الخارجة عن تقديره وامتنانه للجهود المبذولة، وأكد على أهمية متابعة وعلاج المشاكل الصحية التي تم تحديدها.

تعد هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز الرعاية الصحية في محافظة الوادي الجديد، وتؤكد التزام المسئولين في توفير الخدمات الصحية للمجتمع. ومن المتوقع أن تتبع هذه الزيارة حملات أخرى للكشف الصحي على جميع فئات المجتمع بهدف تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض

مجلس مدينة الخارجة يستقبل فريق 100 يوم صحة للكشف على الموظفين