التعليم تمكن المتظلمين من الاطلاع على كراسة الإجابة في كنترولات الثانوية

تبدأ كنترولات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، في تمكين الطلاب المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة دور أول من الاطلاع على صورة كراسة الإجابة وتمكينهم من مراجعة إجاباتهم وكتابة ملاحظاتهم لفحصها من قبل الكنترولات.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، من الخميس 3 أغسطس ولمدة أسبوعين، وفق الضوابط التالية:



- الدفع في أي مكتب بريد أو فورى مبلغ 200 جنية عن كل مادة المراد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات 200 جنيه.



- الدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد المواد الاطلاع عليها رقم أيصال الدفع : الرقم القومي - رقم الجلوس والاسم والإيميل الموحد.



- متابعة الموقع المعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع او انتظار رسالة على الموبايل.



- يجب على الطالب الحضور بنفسه في الموعد والساعة المحددة للاطلاع ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس له الحق في التقدم للاطلاع مرة أخرى.



- يجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته بموجب بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلته بالطالب.



- إغلاق المحمول وعدم استخدامه أثناء الإطلاع نهائيا .



- ممنوع اصطحاب مدرس المادة أثناء الاطلاع ومن يخالف ذلك يعرض المدرس للمسائلة القانونية.



- ممنوع التدخين داخل اللجنة نهائيا.



۔ على كل طالب احضار قلم جاف ازرق عند الاطلاع لتدوين ملاحظاته.



- يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على السؤال المتضرر منه في ورقة الملاحظات المسلمة له عند الاطلاع .



