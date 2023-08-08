رحمي يوجه سرعة الانتهاء من محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وفي إطار المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، (مصنع 999 الحربي)، المهندس حاتم حسني مدير الإدارة الهندسية

وخلال الاجتماع وجهه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطة مؤكدا على أهمية المشروع فتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

يذكر أن المحطة تتكون من ٨ عنابر ٢ لتربية الأمهات و ٦ للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط، مقامة على مساحة ١٤ قيراط