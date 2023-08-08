نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

تمهيدًا لطرح الفيلم في دور العرض يوم ٩ أغسطس ٢٠٢٣، أقيم منذ قليل، العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا، بحضور أبطاله صناعه.

الفيلم تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، وبطولة محمد عبد الرحمن، غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، عمرو رمزي، إنتاج شركة رايم لرامي السكري، وفيلم كلينيك لمحمد حفظي؛ وشوجر ك لكريم السكري، شركة ليجسي لحامد مصطفي.

واحتفل نجوم وصناع فيلم البطة الصفرا بالعرض الخاص وسط حضور كبير من نجوم الفن والصحافة والإعلام في سينما فوكس مول مصر.

وتدور أحداث فيلم حول أحمد وفيق" باحث أكاديمي رصين في علم النفس يضطر في بحثه الذي يعتمد عليه للحصول على ترقية كبيرة، أن يلازم "رشا" المسجلة خطر في بحث ميداني ليتعرف عن قرب عن حياتها، فيتورط معها في مغامرة كبيرة تغّير أفكاره عن موضوع بحثه وعن حياته كلها.