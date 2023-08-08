"المواطنة الحقوق والواجبات من منظور ديني" بثقافة المنيا

فى إطار ترسيخ قيم المواطنة بقرى محافظة المنيا ، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بقرية بمحافظة المنيا ، ضمن برنامج "المواطنة".

والذي تقدمه بشكل دوري بقرى ومراكز المحافظة، والبرنامج يقدم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف الفكري، وتضمن البرنامج الذي نظمه بيت ثقافة سمالوط بمدرسة ابو سيدهم للتعليم الأساسي الجديدة .

حيث تم عقدت ندوة بعنوان " المواطنة الحقوق والواجبات من منظور ديني " حاضر فيها دكتور علاء نصر الدين ، علاء الدين ابو العزايم ، وتناولت تعريف المواطنة فهي تعني "الوطن المنزل تقيم به وهو موطن الإنسان ومحله "بموطن الإنسان ومستقره انتمائه الجغرافي، حقوق الفرد وواجباته تجاه مجتمعه ووطنه في ضوء مبادئ الدين الإسلامي، ومشاركته الفعالة، والأعمال التي تستهدف رقي الوطن، والمحافظة على مقدراته ومكتسباته،

وتحدث نصر الدين على المواطنة في الإسلام ، قائلا أنها لا تتعارض مع الولاء ،لأن المواطنة مفهوم إنساني لا عنصري في النظرة الإسلامية، وهي تشمل جميع المسلمين، تعبير عن الصلة التي تربط بين المسلم كفرد وعناصر الأمة، وهي الأفراد المسلمين، والحاكم والإمام، وايضا في المدينة المنورة غداة هجرة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم صحيفة عرفت باسم صحيفة المدينة، حيث أعطت هذه الوثيقة حق المواطنة للمقيمين في المدينة من مهاجرين وأنصار ويهود وغيرهم في الدولة مواطنين فيها لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين،

وقال أبو العزائم، فالمواطنة حقوق وواجبات، ومبادرة الإنسان ومسؤوليته تجاه نفسه وتجاه الجماعة التي ينتمي إليها، وهذه الحقوق والواجبات لا تمارس إلا في مجتمع له قيم ومبادئ يستمدها من الدين، فيقيم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحمل أعباء التضحية من أجل ترسيخ هذه المبادئ وحمايتها وفتح آفاق تحسين ممارستها برؤية تتطلع إلى المستقبل وبحماس لا تطغى فيه العاطفة على العقل والحكمة.