الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة (فيديو)

كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.

وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة “ النهار” مساء اليوم: "بداية من الغد ستحدث انخفاضات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية".

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية :" سوف نشعر بتحسن كبير في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة القادمة وأمس كانت ذروة موجة ارتفاع درجات الحرارة "، متابعا: " موجات الطقس الحار في أغسطس لن تستمر طويلا وسوف تستمر أيام قليلة ".

وأكد مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية :" مع نهاية الأسبوع سنعود إلى المعدلات الطبيعية في فصل الصيف"، مضيفا:" مازلنا في فصل الصيف وهناك ارتفاع في نسب الرطوبة ".