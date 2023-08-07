تصريح ناري من زيلينسكي بشأن مُهاجمة الموانئ الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، إن روسيا ستبقى بدون سفن بحلول نهاية هذه الحرب، إذا استمرت في مُهاجمة الموانئ الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء "يوركرنفورم"، مساء اليوم الاثنين.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "روسيا" أغلقت البحر الأسود ومياهنا الإقليمية، عن طريق القصف وعرقلة وعدم السماح بالنقل البحري أو السفن المحملة بالحبوب".

وأوضح أنه لهذا السبب يجب على أوكرانيا أن تثبت أن لها الحق في استيراد وتصدير المنتجات في مياهها الإقليمية، وأكد أنه إذا استمرت روسيا في هيمنتها على البحر الأسود وحصاره بإطلاق الصواريخ، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه وهو دفاع عادل.

الاستمرار في إطلاق النار

وشدد الرئيس الأوكراني على الاستمرار في إطلاق النار، إذا استمرت القوات الروسية في إطلاق النار، قائلا: "ليس لدينا الكثير من الأسلحة، ولكن إذا استمروا في إطلاق النار، فقد يتركون بدون سفن بحلول نهاية الحرب".

وتابع "في لعبة الشطرنج، يسمى هذا الوضع بالجمود، لأن روسيا غير قادرة على الفوز ... لذلك، سترد أوكرانيا بالتأكيد على أي هجوم على سكاننا المدنيين وممرات الحبوب".

من ناحية أخرى، صرَّح "أندريه يرماك"، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، بأن المُحادثات بشأن "الحرب الأوكرانية" التي انعقدت في السعودية مطلع الأسبوع وجهت "ضربة كُبرى وقوية" لروسيا، وأن المُشاركين اتفقوا على عقد اجتماع آخر للمستشارين السياسيين في غضون 6 أسابيع، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الإثنين.

وشاركت أكثر من 40 دولة، من بينها الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية باستثناء روسيا، في المحادثات التي يُنظر إليها على أنها محاولة من كييف لبناء تحالف أوسع من القوى لدعم رؤيتها للسلام.

وقال يرماك في إفادة صحفية بكييف: "سنعقد اجتماعًا آخر في غضون شهر أو ½1شهر وسنتحرك نحو (عقد) قمة".

وروَّجَ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لخطة من 10 مبادئ تريدها كييف أن تكون أساسًا للسلام لإنهاء الحرب الشاملة، التي شنتها روسيا عليها في فبراير 2022.