تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ1576 مواطنا في القافلة الطبية بالفيوم

اختتمت القافلة الطبية المجانية بقرية قلمشاه التابعة لمركز اطسا محافظة الفيوم، أعمالها تحت إشراف إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم.

وقامت الوحدة المحلية بقرية قلمشاه بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفرق الطبية القائمة على القافلة الطبية، تحت إشراف المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة تضافر الجهود وتكثيف التوعية لتحقيق مستهدفات حملة "100 يوم صحة" التي بدأت أعمالها يوم 25 يونيو الماضي، وتستمر حتى 1 أكتوبر 2023 بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للوصول لمجتمع خالي من الأمراض، وتحقيق الأهداف المرجوة للمبادرات الرئاسية "100مليون صحة"، بتكثيف القوافل الطبية المجانية من خلال العيادات الثابتة والمتحركة.

واستمرت القافلة الطبية لمدة يومين ضمن مبادرة "100 يوم صحة" بالوحدة الصحية بقرية قلمشاه، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والصحية لأهالي القرية والقائم عليها الطاقم الطبي من الإدارة الصحية باطسا.

وتهدف القافلة الطبية إلى تكثيف الأنشطة الصحية العلاجية والوقائية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتفعيل نشاط القوافل الطبية والعيادات الطبية المتنقلة بأماكن تجمعات المواطنين بالميادين الرئيسية بالمحافظة ومراكز الشباب والأندية العامة.

وتقدم القافلة خدمات تنظيم الأسرة، ومبادرات الصحة العامة "الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، كالضغط والسكر، والاكتشاف المبكر للأورام"، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم مجاناً.

تحويل 3 حالات لإجراء عمليات جراحية ضمن القافلة الطبية بالفيوم

خلال القافلة الطبية تم توقيع الكشف الطبي على عدد 1566 حالة في 7 تخصصات مختلفة، ومنها الجراحة والباطنة وعدد 2 عيادة اطفال وعيادة لأمراض النساء، بالإضافة إلى تحويل 3 حالات لإجراء عمليات جراحية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد 155 مواطنا، بالإضافة إلي معمل تحاليل دم ومعمل طفيليات وتم تقديم جميع الخدمات بالمجان وذلك بالإضافة إلي خدمات وندوات التثقيف الصحي.

وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا، إلى أن القافلة تأتي في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية، ورفع الوعى والتثقيف الصحى، حفاظاً علي صحة المواطنين، مثمناً دور وزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل ودعم أي قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجاً والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.