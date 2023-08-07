"رياضة أسيوط" تعلن استلامها مركز شباب كوم أبو شيل

أعلن الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط اليوم الاثنين عن استلام مركز شباب كوم ابو شيل التابع لإدارة شباب ابنوب ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة

وفي هذا السياق، أشار الدكتور جاد إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين وتطوير إدارة الشباب والرياضة في المحافظات، بهدف توفير بيئة حياة كريمة للشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.

يأتي استلام مركز شباب كوم أبو شيل ضمن سلسلة من المشروعات التي تم تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسيوط. وقد تم العمل على تجديد وتطوير هذا المركز بما يتضمن إعادة تأهيل المباني، وتجهيز قاعات متعددة الاستخدامات لاستقبال النشاطات الرياضية والثقافية والتعليمية.

وتعكس هذه المبادرة التزام وزارة الشباب والرياضة بدعم الشباب وتوفير بيئة مناسبة لتطويرهم وتعزيز مهاراتهم. كما تعد هذه المشروعات جزءاً من رؤية الحكومة المصرية للاستثمار في الشباب والرياضة وتحقيق الاستدامة في هذا المجال.

ومن المتوقع أن يستفيد الشباب من هذا المركز بشكل كبير، حيث سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم في مجالات مختلفة. وتشمل هذه الأنشطة ورش عمل ومحاضرات توعوية وبرامج ثقافية ورياضية، بالإضافة إلى فرص التدريب والتأهيل المهني.

وفي ختام الاحتفال بتسليم مركز شباب كوم أبو شيل، أعرب الدكتور علاء جاد عن شكره وتقديره لكافة الجهود المبذولة في إطار تنفيذ هذه المشروعات، وأكد على أهمية العمل المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأجهزة التنفيذية المحلية لتحقيق الاستدامة وتحقيق تطلعات الشباب في مصر.