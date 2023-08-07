خففوا قيود البناء

رأى المواطن

يتجه مجلس النواب لتغليظ وتشديد عقوبة البناء على الأراضى الزراعية، وجعلها جريمة مخلة بالشرف، توصم صاحبها مدى الحياة، ولا بد حتمًا أن يقابل القانون المغلظ المتشدد تيسير وسهولة فى تعدد طوابق البناء للمبنى دون النظر لسعة ومساحة الشارع فى عموم الريف، ويجب التخفيف من قيود الإجراءات الروتينية المعقدة الصارمة، لأن الحكومة يهمها فى المقام الأول الحصيلة المالية لزيادة مواردها، وإذا لم يسمح كل من البرلمان والحكومة بتعدد طوابق المبنى مهما تدنت وقلت مساحة الشارع، فسوف يصبح حتمًا قانون البناء على الأراضى الزراعية خيال مآتة، لا حول له ولا قوة، بل وسيتم الالتفاف حوله وتقويضه واقعيًا بحيل وألاعيب عديدة يعرفها ويجيدها رجال المحليات، فهى حرفتهم، بل ولعبتهم، أما التعامل بواقعية فى تعدد طوابق البناء للمبنى الواحد سوف يحد نهائيًا من الاعتداء اليومى على الأراضى الزراعية.

مجدى عباس عواجة

الجملة- العياط- الجيزة