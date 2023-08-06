حريق يلتهم وحدة الطاقة الشمسية بمستشفى تخصصي بسوهاج

شهد قسم أول سوهاج إندلاع حريق بوحدة الطاقة الشمسية أعلى سطح إحدى العقارات السكنية التابعة لمستشفى تخصصي بسبب ارتفاع درجات الحرارة نتج عنه إحتراق ألواح الطاقة الشمسية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بنشوب حريق أعلى سطح إحدى العقارات السكنية والتي تقع بأدوارها السفلى مستشفى تخصصي والكائنة دائرة القسم .



إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بوحدة الطاقة الشمسية بسطح عقار وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات .



وبسؤال "محمد . ا . ب . ش" 39 سنة مالك العقار مدير المستشفى ومقيم دائرة القسم بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي ارتفاع درجات الحرارة وأضاف بأحتراق ألواح الطاقه الشمسية ونفى الشبهة الجنائية .



تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .