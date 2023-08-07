تعليق أوكراني قوي حول مُحادثات جدة.. "ضربة كُبرى لروسيا"

صرَّح "أندريه يرماك"، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، بأن المُحادثات بشأن "الحرب الأوكرانية" التي انعقدت في السعودية مطلع الأسبوع وجهت "ضربة كُبرى وقوية" لروسيا، وأن المُشاركين اتفقوا على عقد اجتماع آخر للمستشارين السياسيين في غضون 6 أسابيع، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الإثنين.

شاركت أكثر من 40 دولة، من بينها الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية باستثناء روسيا، في المحادثات التي يُنظر إليها على أنها محاولة من كييف لبناء تحالف أوسع من القوى لدعم رؤيتها للسلام.

قال يرماك في إفادة صحفية بكييف: "سنعقد اجتماعًا آخر في غضون شهر أو ½1شهر وسنتحرك نحو (عقد) قمة".

روَّجَ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لخطة من 10 مبادئ تريدها كييف أن تكون أساسًا للسلام لإنهاء الحرب الشاملة، التي شنتها روسيا عليها في فبراير 2022.

انسحاب جميع القوات الروسية من أوكرانيا:

تشمل المبادئ انسحاب جميع القوات الروسية من أوكرانيا وعودة كل الأراضي إلى سيطرة كييف.

ذكر يرماك أن جميع الدول التي شاركت في المحادثات بجدة أيدت تمامًا استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها، وأن الاجتماع لم يبحث سوى مبادرة السلام التي طرحتها أوكرانيا.

اعترف يرماك بعدم اتفاق المشاركين على بعض النقاط في خطة السلام الأوكرانية، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

أفاد أنه لن تُعقد قمة في نهاية الشهر الجاري لهذا السبب.

أضاف أن هذه النقاط لا تزال قيد المناقشة، وأن المشاركين يعملون على مسودة وثيقة إطارية ستُقرها الدول في قمة سلام مقبلة.

كما قال في الإفادة الصحفية: “إن روسيا بذلت جهودًا لتعطيل المحادثات في السعودية، لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية قيامها بذلك”.