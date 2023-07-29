هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لدواء شهير يستخدم في علاج بعض حالات السرطان

حذرت هيئة الدواء المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية من عبوات دواء جليفيك 400 مجم أقراص محتمل وجودها في السوق الدوائي المصري.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه ورد إليها إخطارا من الشركة صاحبة دواء جليفيك 400 مجم، عن عبوات محتمل وجودها في السوق الدوائي المصري ولا تخصه من تشغيلات تحمل رقم 8865MF.

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أن الفروقات الظاهرية بين العبوات الأصلية والمقلدة من دواء جليفيك 400 مجم، تتمثل في وجود اختلاف في تدرج ألوان العبوة ونقص حرف "L" بكلمة Tablets في العبوات المقلدة.

وطالبت هيئة الدواء المصرية المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية بتوخي الحذر والإبلاغ الفوري للهيئة حال رصد أي من تلك العبوات المقلدة بالسوق.

ويذكر أن دواء جليفيك 400 مجم، يستخدم تحت إشراف طبي، في علاج بعض أنواع السرطان ومنها ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد، وأخرى متعلقة بالمعدة والجهاز الهضمي.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن الفرق بين الدواء المستورد والمحلي والقادم من الخارج بشكل غير شرعي.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن الدواء المستورد هو كل دواء قادم من الخارج ومسجل داخل الهيئة ويخضع للرقابة منذ حصوله على الإفراج الجمركي وحتى وصوله ليد المواطن. ​

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أن الدواء القادم من الخارج بطرق غير شرعية يفتقد للأمان والجودة وشرعية التداول، ويمكن استخدامه يكون خطير على صحة الفرد. ​

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أن الدواء المصنع محليا يوفر نفس الجودة والأمان والفاعلية للأدوية المستوردة، مؤكدة ضرورة سؤال الصيدلي أو الطبيب للتعرف على البدائل المحلية المتاحة.

