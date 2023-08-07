معركة «مارك» و«ماسك» تتصدر المنصات العالمية

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة «ميتا»، أنه بات مستعدًا للنزال المرتقب مع إيلون ماسك مالك موقع «إكس» المعروف سابقًا باسم «تويتر» وينتظر فقط رده، وأضاف أنه يرفع الأثقال طوال اليوم استعدادًا للقتال».

رغم أن الأمر يبدو كأنه مزحة، لكن رجلى الأعمال، يتحدثان منذ يونيو الماضى عن النزال، ودأب كلاهما على إظهار الاستعداد له.

فى أحدث التطورات على هذا الصعيد، كتب «مارك» على حسابه فى منصة «ثريدز»، مساء الأحد، أنه جاهزة للقتال «اليوم».

ومع ذلك، اقترح 26 أغسطس الجارى موعدًا للنزال المرتقب.

تصدر النزال المرتقب بين المليارديرين الأمريكيين، المنصات العالمية خلال الساعات الماضية، بعد إعلان ماسك أن النزال سيبث مباشرة عبر منصته «إكس» (تويتر سابقًا)، وستذهب أرباحه للأعمال الخيرية.

حظيت تغريدات «ماسك» باهتمام كبير من رواد المنصات، إذْ أكد مدونون حماسهم لتلك المواجهة، التى أكدها ماسك، بعد شكوكهم حول إقامتها منذ الإعلان عنها.

كما ضجت منصة «إكس» بتغريدات التشجيع، التى انقسمت بين الثنائى، إذْ سيدعم الكثيرون ماسك، ويقف مثلهم خلف مارك، لاعب «الجوجيتسو» الذى ذهبت أغلب توقعات الفوز نحوه.

أشاد مدونون بتلك التجربة المميزة التى يقدم عليها الثنائى، مطالبين المشاهير باتباع الأمر نفسه، وتوجيه أرباح تلك الفعاليات للأعمال الخيرية.

انتشرت تعليقات ومقاطع ساخرة كثيرة، تتوقع كيف سيكون النزال، إذْ يتدرب ماسك على بعض الفنون القتالية.

يشتهر «مارك» بممارسة «الجوجيتسو» وبمشاركته مؤخرًا فى بعض البطولات الخاصة بهذه الرياضة.

سيقام النزال فى إحدى الصالات بمدينة «لاس فيغاس»، ومن المنتظر أن يحظى بحضور كبير ومتابعة من جميع أنحاء العالم.