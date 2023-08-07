الإثنين 07 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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استشاري نفسي يحذر من تأنيب الرجل على البكاء.. مشاعر وأحاسيس

حذر الاستشاري النفسي
حذر الاستشاري النفسي من تأنيب الرجل على البكاء

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، إن الكاذب هو الشخص الذي يقوم بأخطاء كثيرة؛ لأنه يخفي حقيقة ارتكابه جرما، والذي تتشابه أوصافه مع مواصفات الشخص النرجسي.


وبشأن تعريف الشخص النرجسي، علق خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد،  قائلًا إنه هو الشخص الذي يتحدث عن نفسه دائما ولا يعترف بأخطائه أبدا، لا يستطيع إبداء مشاعر تجاه الآخرين بالإضافة إلى الأنانية.

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ولفت إلى أنه في بداية التعارف العاطفي يستطيع الشخص النرجسي السيطرة على الطرف الآخر ويكون هو المتملك، معلقا: “النرجسي يقدر يقلب الطاولة في العلاقة، ودائما يكرر جملة أنت السبب، أنت تغيرت، أنت مبقتش شايفني”، موجهًا بضرورة عدم تقديم الضمان الكامل للشخص النرجسي؛ لأنه يشعر من أمامه بالنقص.


وبشأن الفشل في العلاقات، علق قائلا: “هي مرحلة الوصول لأعلى درجات الاشتباك الذي قد يؤدي للقتل والخطر، منوها أن الشخص الطبيعي هو المسالم الطيب الصريح الواضح الذي قرر عيش الحياة ببساطة رغم مشكلاته وأزماته”.

هاديء يتمكن من حل المشكلات


وفرق محمد هاني بين الشخص الهادئ والبارد، معلقا: “الهادئ الذي يتمكن من حل المشكلات بهدوء وبساطة، أما الشخص البارد هو الارتكالي الاعتمادي المهلك لأطراف المقابلة، وهذه النوعية تجهد الطرف الآخر خاصة في الحياة الزوجية”.


وبشأن عتاب الأشخاص، استكمل استشاري الطب النفسي: “الشخص الأصيل هو الذي نعاتبه على موقف عن غير عمد لكن العتاب برفق ولين، أما الشخص الذي يعتقد أنه يقدم لي الدعم كأنه مَن ونعمة فلا يعاتب؛ لأنه يوصف بـ بخيل المشاعر، وهذه النوعية يجب البعد عنها واجتنابها”.


ورد على سؤال متى يبكي الرجل قال: يبكي الرجل حينما تخرج سيدة من حياته خاصة إذا كان يحبها ويميل إليها، ورفض المجتمع بكاء الرجل أمر خاطئ؛ لأن كل إنسان له مشاعر وأحاسيس، موجها رسالة للأزواج: أوعى تفرط في السيدة أو تخسر اللي مكملة معاك رغم كل عيوبك، والعكس صحيح أيضا للسيدات.


 

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