طريقة عمل شوربة الذرة بالكريمة على خطى المطاعم

تُعد الشوربة من الأطباق التي لا يستغنى عنها البعض، ويبدأ بها الكثير أثناء تناولهم الطعام؛ للشعور بالشبع بشكل أسرع، مما يحافظ على وزنهم.

شوربة الذرة

طريقة عمل شوربة الذرة بالكريمة

المقادير

- الذرة : 100 غراماً

- ماء ساخن : 6 اكواب

- مرق دجاج : 2 مكعب

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- كريمة الطبخ : 2 كوب

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

سخني الزبدة وزيت الزيتون في قدر، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم مع الاستمرار بالتحريك ثم أضيفي مكعبات مرق الدجاج، والفلفل الأسود، والملح مع التحريك.

أضيفي حبوب الذرة المصفاة وحركي جيداً.

أضيفي الكريمة، والماء الساخن، واتركي الخليط ليغلي على نار هادئة حتى يصبح قوامه كثيفاً.

اسكبي الشوربة وانثري بعض من حبات الذرة على وجه الطبق للتزيين.