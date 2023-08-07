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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل آيس كريم تشيز كيك| سهل ولذيذ

آيس كريم تشيز كيك
آيس كريم تشيز كيك

تشيز كيك من الحلويات اللذيذة التي يحب الجميع نكهتها المميزة والغنية بالكريمة، لذا نقدم لك طريقة عمل آيس كريم تشيز كيك بالخطوات.

 

آيس كريم تشيز كيك

طريقة عمل آيس كريم بتشيز كيك

المقادير

- بسكويت الشاي السادة : باكيت

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (طرية)

- حليب مكثف محلى : عبوة

- كريمة : مغلف (بودرة)

- حليب : كوب

- جبن كريمي : كوب

- عصير الليمون : نصف حبة

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- مربى التوت : 2 ملعقة كبيرة

- التوت : نصف كوب (طازج)

 

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طريقة التحضير

قومي بتكسير البسكويت إلى فتات صغيرة الحجم وقلبيها مع الزبدة جيداً.

اخفقي ظرف الكريمة مع الحليب البارد.

اخفقي الحليب المكثف المحلى مع كوب من الكريمة، ثم أضيفي الجبن الكريمي، وعصير الليمون، والفانيليا، ثم اخفقي المكونات جيداً حتى يكثف المزيج.

أضيفي المزيج إلى خليط البسكويت والزبدة، وأضيفي مربى التوت وحبات التوت الطازجة وقلبي المكونات بهدوء حتى تتجانس.

اسكبي الخليط في قالب وضعيه في الفريزر ليلة كاملة.

زيّني الآيس كريم بصوص مربى التوت، ثم قدميه بارداً.

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