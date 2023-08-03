الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل وصفة لعمل آيس لاتيه بالنوتيلا

آيس لاتيه
آيس لاتيه

آيس لاتيه القهوة بالنوتيلا من المشروبات المنعشة التي تزداد الطلب عليها في فصل الصيف؛ للشعور بالإنتعاش وخفض حرارة الجسم المرتفعة، ولذلك نقدم لك طريقة عمله في المنزل.

 

آيس لاتيه

طريقة عمل لاتيه القهوة الباردة بالنوتيلا

المقادير

- حليب : 300 ميلليلترا (كامل الدسم / يمكن استعمال أي نوع من الحليب المفضل خالي الدسم أو الشوفان أو اللوز أو جوز الهند)

- شوكولاتة نيوتيلا : 70 غم

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة صغيرة

- كريمة الخفق : حسب الرغبة (مخفوقة / للتزيين)

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (للتزيين)

- ثلج : حسب الرغبة

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طريقة التحضير

اخلطي الحليب جيداً مع النوتيلا حتى يمتزج المكونان.

ذوبي القهوة جيداً بماء ساخن.

في كوب التقديم، ضعي قطع الثلج ثم أضيفي خليط الحليب، وفوقه خليط القهوة المذابة.

زيني بالكريمة المخفوقة وحبات الشوكولاتة ويقدم.

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