أبرزها الموز.. طرق سحرية للحفاظ على الفاكهة بعد تقطيعها دون تغيير لونها

بعد تقطيع الفواكه يلاحظ الجميع تغيير لونها وتحولها إلى اللون الأسود، مما يغير مذاقها، لذا نقدم لك بعض الحيل البسيطة للحفاظ على فاكهة أطول فترة ممكنه دون أن يتغير لونها.

طريقة للحفاظ على الفواكة بعد تقطيعها

فاكهة التفاح

يمكنكِ عند تقطيع حبات من التفاح وقبل عملية إسوداده، نقعه وعصر القليل من الليمون، أو البرتقال، أو الأناناس، أو بمزيج مكون من كوب من الماء وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض عليه، ثم غلفي التفاح بورق النايلون وضعيه في الثلاجة.

فاكهة الموز

بنفس خطوات حفظ التفاح يمكنكِ حفظ شرائح الموز من التحول للون البني، وإن لم يتوفر لديكِ الليمون الحامض، يمكنكِ وضع شرائح الموز في المياه الغازية لمدة دقيقة.

الأفوكادو

بعد عملية تقشير وتقطيع حبة الأفوكادو قومي بدهن الشرائح بالقليل من زيت الزيتون باستخدام فرشاة، ثم غلفي شرائح الأفوكادو بورق النايلون واحفظيه في الثلاجة.

يمكنكِ أيضاً وكطريقة بديلة لدهن زيت الزيتون أن تضعي شرائح الأفوكادو مع شرائح من البصل وأغلقي عليه بورق النايلون، ولن تؤثر رائحة البصل على الأفوكادو لاحقاً عند الاستخدام.

الأناناس

قد يتحول الأناناس الطازج إلى اللون البني بعد عدة أيام من تقطيعه، ويمكنكِ حفظه في الثلاجة طازجاً لمدة تتراوح ما بين 2-4 أيام، وحتى يبقى طازجاً ضعيه في وعاء محكم الإغلاق، وضعي عليه عصير البرتقال.

العنب

لتخزين العنب لأطول فترة ممكنة داخل الثلاجة وليبقى طازجاً، قومي بوضعه في كيس مثقوب من البلاستيك أو الورق وحفظه في الثلاجة.

الرمان: حفظ حبات الرمان بعد تفريط الحبات يمكن أن يكون عبر القيام بوضعه داخل أكياس ورقية وحفظه بداخل الثلاجة.