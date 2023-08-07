القبض على أحد المتهمين بسرقة شقة دبلوماسى ليبى سابق

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على أحد المتهمين فى واقعة سرقة شقة دبلوماسي ليبي سابق بمنطقة الدقي في الجيزة.

تفاصيل سرقة شقة دبلوماسي ليبي سابق بمنطقة الدقي

تلقت أجهزة الأمن في الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الدقي، يفيد بورود بلاغ من "أنبيه.م.و" سفير ليبي سابق تعرض شقته بمنطقة الدقي في الجيزة للسرقة، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف المحضر الذي حرره المجني عليه أمام أجهزة أمن الجيزة، عن أنه فوجئ بسرقة جميع محتويات شقته "الدوبليكس" والمملوكة له والكائنة بشارع مصدق بالدقى بالطابق الحادي عشر والثاني عشر، وفور توجهه للشقة فوجئ بخلوها من كل المنقولات والمتعلقات الشخصية المملوكة له ولأسرته، واتهم كلًا من "توفيق.ع" رئيس اتحاد ملاك و"محمود. ف" محام، بالتورط فى الواقعة.

وانتقل فريق من أجهزة أمن الجيزة، إلى مقر الواقعة، لإجراء معاينة للمكان، وتم الاستماع لأقوال المجني عليه وعدد من شهود العيان حول الواقعة، وجار استكمال التحريات، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 9885 سنة 2023 جنح الدقي وأحيل للنيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.