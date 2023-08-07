استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين في محال الصاغة

أسعار الذهب.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين في محال الصاغة والأسواق المصرية، حيث سجل عيار 21 سعر 2154 جنيها للجرام داخل محلات الصاغة، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 2462 جنيها للجرام.

وفي سياق متصل ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم الاثنين في محال الصاغة وأسواق المجوهرات، وتقدم الوفد هذه الخدمة للوقوف على أخر التحديثات والمستجدات السعرية التي تطرأ على ساحة المشغولات الذهبية، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 2462 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 2154 جنيها للجرام داخل محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1846 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب الآن مستوى 17230 جنيها

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.2 % تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

تراجع أسعار الذهب أسبوعيا

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.2 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

وأشار سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات الأسبوع، حيث لم تتأثر حركة الأسعار مع قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.

كما أضاف أنه كان من المتوقع أن تتراجع أسعار الذهب مع رفع الفائدة، لكن العائدات التي حققها الذهب منذ قرارات رفع الفائدة والتعويم خلال الغام الماضي، أثبتت جدارة الذهب كأداة للتحوط ضد تراجع العملة وقت الأزمات، مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى.