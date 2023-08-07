النبي كان يعلن حبه لزوجاته دون خجل (فيديو)

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان خير زوج، وكان يقول على السيدة خديجة رضى الله عنها أمام الناس (إني رزقت حبها)، لافتا إلى أن سيدنا عمرو بن العاص، عندما رأى إن سيدنا النبي يفضله فى بعض الأمور، فظن إنه أحب الناس إليه، فسأله: “يا رسول الله من أحب الناس إليك، فقال له: ”عائشة".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "فى ناس بتستحى تعبر بالحب لزوجاته، شوف سيدنا النبي محمد سيد الخلق كان يعبر عن حبه لزوجاته أمام الناس".



واستكمل: “سيدنا النبي كان يقول: (حبب إلى من دنياكم.. السواك والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة)، الناس بتفهم الحديث ده خطأ لكن سيدنا النبي كان يحب نسائه، لكن اليوم نعيش حالة من البخل العاطفى سواء من الرجل أو من المرأة”.