مفاجأة لأحباب حفيدة النبي.. افتتاح مسجد السيدة نفيسة في هذا الموعد

طفرة في عمليات التطوير تشهدها مساجد آل البيت، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستعادة مظهرها الحضاري وقيمتها التاريخية، ووضعها على خريطة المزارات السياحية الدينية، ومن المنتظر قريبًا افتتاح مسجد السيدة نفيسة التي بدأت عملية تطويره قرابة العام.

انطلقت أعمال الترميم والتطوير داخل وخارج المسجد، وكذلك منطقة المقام الذي يقع في الجانب الأيمن من المسجد، وتم رفع السقالات والأعمدة كافة، وتطوير ساحة المقام من الداخل بالرخام وكذلك وجهة المسجد من الخارج.

من المنتظر أن يتم افتتاح المسجد قريبًا، في حلته الجديدة، وقد سبق مسجد السيدة نفيسة، مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بالقاهرة، الذي بلغت تكلفة تطويره 150 مليون جنيه، ضمن مخطط تطوير القاهرة التاريخية.

موعد افتتاح مسجد السيدة نفيسة:

من المتوقع افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد غدٍ الثلاثاء، ويفتح أمام جموع الزائرين والمصلين يوم الجمعة القادمة 11 أغسطس الجاري.

يهدف مشروع تطوير مساجد آل البيت، تحويل المنطقة إلى متحف مفتوح يعيد للمنطقة عمقها التاريخي وتقديم صورة طبق الأصل كمحاكاة لعصر القاهرة الفاطمية بتفاصيله كافة، واستحضار الصورة الذهنية لجميع عناصره، تماشيًا مع الطابع التاريخي الأثري لهذا العصر عبر فتح الساحات الرابطة بين مساجد (السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة)، مرورًا بباقي مزارات آل البيت بشارع الخليفة، وأيضا بآثار تاريخية مهمة مثل (مسجد ابن طولون، ومتحف جاير اندرسون، مرورا بقبة شجرة الدر، وكذلك متنزه الخليفة التراثي البيئي)، كما يشمل مسجد السيدة رقية، وضريح محمد أنور، الذي يعتقد أنه من نسب النبي، مرورًا بقبة الأشراف، ومقام السيد جوهر، ومقام سيدي الحناوي.

تضمنت عمليات التطوير، رصف الأرضيات بالبازلت، ورفع كفاءة الإنارة وترميم ودهان ووجهات العقارات المجاورة للمسجد والمقام، ورفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسة، ومد خطوط الصرف الصحى.

مسجد السيد نفيسة:

يعد مسجد السيدة نفيسة من أعرق المساجد التاريخية بالقاهرة، إذْ يضم مقام السيدة نفيسة بنت الحسن، حفيدة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وهو أول مساجد "آل البيت" في مصر، التي تضم مساجد: السيدة زينب والحسين والسيدة عائشة والسيدة سكينة والسيدة رقية وغيرها.

عندما جاءت السيدة نفيسة إلى مصر، عاشت في دار تقع بشارع شجرة الدر بالمنطقة المعروفة حاليًّا باسمها، ولما ضاق عليها الدار وشغلها الناس عن العبادة أرادت أن ترحل إلى بلاد الحجاز لولا تدخل حاكم مصر.

السّري بن عبدالحكم كان حاكم مصر وقتها، فسألها عن سبب انزعاجها فحكت له، فأمر بتخصيص يومين في الأسبوع لزيارتها من قبل أحباب "آل البيت"، وخصص لها دارًا قبل أن يتحول إلى مشهدها ومسجدها.