ابن توفيق الدقن في حلقة خاصة من برنامج "معكم" مع منى الشاذلي

يحل نجل الفنان توفيق الدقن ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، الجمعة المقبلة، وذلك احتفالًا بمرور 100 عام على ميلاد والده الراحل توفيق الدقن، ومقرر أن تذاع الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة Cbc .

ومن المقرر أن يكشف نجل الفنان توفيق الدقن، العديد من الأسرار الشخصية والفنية عن والده .

ولد توفيق أمين محمد أحمد الشيخ الدقن في قرية هورين بمركز بركة السبع محافظة المنوفية. حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1950.

بدأ حياته الفنية منذ أن كان طالبا بالمعهد، وأول عمل له كان دور فلاح صغير، ثم اشترك بعدها في فيلم (ظهور الإسلام) عام 1951.

التحق بالمعهد الحر بعد تخرجه لمدة سبع سنوات. كما عمل في فرقة إسماعيل يس. ثم التحق بالمسرح القومي الذي ظل عضو به حتى إحالته إلى المعاش. منذ عام 1958 قدم للمسرح (عيلة الدوغري)، (بداية ونهاية) وغيرها من المسرحيات. كان من هواياته لعب كرة القدم في نادي الزمالك.

وقبل ذلك كان يعمل موظفا بالسكة الحديد، وأيضًا كاتب مخالفات بالنيابة الجزائية بالمنيا. حصل على وسام العلوم ووسام الجدارة والاستحقاق. أشتهر من خلال الملامح الغليظة التى أهلته لأدوار الشر خاصة في شبابه. أما أهم علاماته الفنية فهى دوره في مسرحية (الفرافير).

استطاع أن يُكسب دور الشرير فكاهة جعلت منه وغدًا وأن يردد عبارات ظلت خالدة في أذهان الجميع مثل: "أحلى من الشرف مفيش".