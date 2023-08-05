كأس العالم للسيدات.. اليابان تتفوق على النرويج وتعبر إلى ربع النهائي

واصل المنتخب الياباني سلسلة التألق في بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم 2023، بعدما حقق فوزًا هامًا علي نظيره المنتخب النرويجي في ثمن النهائي بنتيجة ٣-١، ليؤكد قدومه للمنافسة على اللقب.

تفاصيل مباراة اليابان والنرويج

شهد شوط المباراة الأول الكثير من الندية والإثارة، وبعد انتهاء فترة الترقب وتحديدًا أول ربع ساعة بعد صافرة البداية، استطاع المنتخب الآسيوي الحصول على التقدم لأول مرة في المباراة، بهدف عكسي من اللاعبة النرويجية "سيرستاد إنجين"، على إثر كرة عرضية لعبت من الرواق الأيسر داخل منطقة الجزاء، تعاملت الأخيرة معها بشكل خاطئ.

لم تمر أكثر من خمس دقائق على الهدف الياباني، حتى تمكنت اللاعبة النرويجية "جورو ريتين" من تعديل الكفة وتسجيل هدف التعادل، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولتها "ريتين" بلمسة رأسية في الشباك اليابانية، لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل بهدف في كل فريق.

مع انطلاقة الشوط الثاني، استعادت اليابانيات تقدمهن في النتيجة، بعد كرة طائشة من اللاعبة النرويجية "بوي ريزا" ذهبت إلى "ريسا شيميزو"، التي لم تتردد في التسديد على المرمى، لتحرز هدف منتخبها الثاني.

وقبل نهاية المواجهة بقرابة العشر دقائق، أجهزت "هيناتا ميازاوا" على آخر أمل للنرويج، وسجلت الهدف الثالث، الذي أنهت به المباراة لصالح المنتخب الياباني.