كأس العالم للسيدات.. إنجلترا تتفادى "المفاجآت" وتقصي نيجيريا بركلات الترجيح

تمكن منتخب إنجلترا لسيدات كرة القدم من التأهل لدور ربع نهائي بطولة كأس العالم للسيدات 2023، وذلك بعدما تمكن من إقصاء منتخب نيجيريا من الدور الثمن نهائي بركلات الترجيح.

ووقع المنتخب الإنجليزي في فخ التعادل أمام منتخب نيجيريا العنيد بعدما سيطر التعادل علي مجريات المباراة، قبل أن يتمكن من عبوره بعناء عن طريق ركلات الترجيح.

وإقترب منتخب نيجيريا من افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ١٧ عن طريق أشلي بلومبتري التي سددت كرة يسارية رائعة من على مشارف نقطة الجزاء ارتطمت بالعارضة، قبل أن تُسدد كرة أخرى تصدت لها ماري إيربس.

وفي الدقيقة ال٣٣، أعلنت الحكمة عن ركلة جزاء لصالح منتخب إنجلترا بعد اشتباه في عرقلة رشيدات أجيبادي لمهاجمة إنجلترا راشيل دالي، لكن غرفة الفار طالبت بمراجعة القرعة، ما أفضى لإلغاء القرار الذي كان من شأنه تغيير نتيجة اللقاء.

الشوط الأول انتهى على إيقاع الشح التهديفي، وهو أمر لم يتغير كثيرًا مع بداية الـ٤٥ دقيقة الثانية، والتي عرفت أيضًا تفوقًا ميدانيًا من طرف نيجيريا التي خلقت بعض الفرص بدورها وكانت قريبة من التسجيل مجددًا من رأسية ارتطمت بالجزء العلوي للعارضة.

وفي الدقيقة ٨٧، تعرضت لاعبة إنجلترا لورين جيمس للطرد عقب تدخل غرفة الفار، وذلك بعد قيامها بدهس لاعبة نيجيريا ميتشيل آلوزي، وهو ما جعل منتخب الأسود الثلاثة يُكملن اللقاء بأشواطه الإضافية منقوصات عددية، مما منح مساحات أكبر للاعبات الإفريقيات.

الشوط الإضافي الأول والثاني لم يُغيرا شيئًا من واقع المباراة، إذ استمرت نيجيريا في المحاولة دون أن تجد سبيلًا للشباك، بينما اكتفى المنتخب الإنجليزي بالدفاع.

كما هو متوقع كانت اللاعبات الإنجليزيات أكثر خبرة في ركلات الترجيح، ورغم إضاعة أول ركلة ترجيح من "ستانواي"، إلا أن نيجيريا أضاعت أول ركلتين عن طريق "أوبارانوزي" و"أيوزي"، لتودع المنافسات من دور الـ ١٦، ويتأهل المنتخب الإنجليزي بصعوبة ليواجه الفائز من مباراة كولومبيا وجامايكا.

والتقى منتخبا انجلترا ونيجيريا مرة واحدة من قبل في كأس العالم للسيدات كانت في مرحلة المجموعات في نهائيات السويد 1995 وانتهت بفوز إنجلترا بنتيجة 3-2 وبينما من المتوقع أن تتفوق كتيبة اللبؤات الثلاثة مرة أخرى فلن يكون مفاجئا إذا شهدنا مواجهة حامية الوطيس مثل تلك المواجهة السابقة.