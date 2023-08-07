كريم قاسم عن مشاركته في ولاد رزق: "طارق العريان مش مطمني"

أعرب الفنان كريم قاسم عن سعادته بمشاركته في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، والذي مقرر بدء تصويره أول شهر أكتوبر المقبل، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم.

كشف كريم قاسم، تفاصيل بسيطة عن العمل، قائلًا: "شخصيات العمل تتطور ويحدث بها نضج، ويشهد الجزء الثالث من أولاد رزق مفاجآت كثيرة".

أضاف “قاسم” خلال تصريحات متلفزة، قائلًا: "سعيد بالمشاركة في الفيلم ومتحمس جدًا، وبقالي سنة بروح الجيم ولسة بروح، ومحتاج جيم بقى أكتر قبل ما نصور في شهر أكتوبر وبلعب رياضات وحاجات كدة عشان متحمس جدًّا للتجربة، والواحد يكون مستعد جسديًا للمشاهد".

تابع كريم قاسم: "أنا لسة مقرأتش السيناريو، بس المخرج طارق العريان بيحكيلي وهو مش مطمني خالص، قالي إن أنا هتبهدل فأنا بستعد لكل الظروف، وأتمنى يكون في تغيير في الشخصيات، وأكيد اتطوروا من الجزء التاني للتالت، وبينضجوا وبيتعلموا من أخطائهم، فأنا متحمس إني أرجع لشخصية رمضان في الفيلم".

تفاصيل فيلم “ولاد رزق 3”:

فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، يذكر أن فيلم "ولاد رزق" عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم "ولاد رزق" في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.