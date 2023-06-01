قصة "ولاد رزق" تصلح لتقديمها في أجزاء متعددة

أكد النجم أحمد داود أنه سعيد بعودة كتابة الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق”، مشيرًا أن قصة الفيلم لا يمل منها الجمهور وتصلح أن تصدر فى أجزاء متعددة.

وأضاف أحمد داود فى تصريحات صحفية: يجب أن نضع فى اعتبارنا أن الفيلم ملىء بالنجوم الكبار، ولكى يجتمعوا معا فى عمل واحد يستغرق الأمر كثيرا من الوقت، نظرا لارتباطاتهم الكثيرة.

موعد عرض الفيلم

كشف المؤلف صلاح الجهيني أن الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" سيعرض في عام 2024، إذ كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: مشروع فيلم ولاد رزق ٣ في خطتنا ولكن لم نبدأ في التنفيذ حتى الآن إن شاء الله يتعرض في ٢٠٢٤".

أحمد داود

وكانت كشفت الفنانة نسرين أمين عن تحضيرات الجزء الثالث لفيلم "ولاد رزق" مع الفنان أحمد عز وفريق العمل، لينافس الفيلم في الماراثون السينمائي لعيد الأضحي.

مصير علاقة أحمد عز ونسرين أمين في أحداث فيلم ولاد رزق 3

وقالت نسرين أمين في تصريح خاص لبوابة الوفد، بعد انفصالها عن أحمد عز في الجزء الثاني أن من المحتمل عودتها في الجزء الثالث قائلة "ستعود حنان الشخصية التي أجسدها في الفيلم، إلي عصمة "رضا" الشخصية الذي يجسدها الفنان أحمد عز، ولكن بعد صراعات وأحداث كثيرة".

نسرين أمين

تفاصيل دور نسرين أمين في الجزء الثاني من ولاد رزق

شاركت الفنانة نسرين أمين فى أحداث الجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق"، للنجم احمد عز وعمرو يوسف بدور مميز، حيث جسدت شخصية زوجة أحمد عز فى الجزء الأول من الفيلم، بينما فى الجزء الثانى تنفصل عنه بسبب عودته للإجرام مرة أخرى برفقة أشقائه لذلك تقرر الانفصال ويحدث العديد من التغيرات فى السيناريو الذى يكتبه صلاح الجهينى.

نسرين أمين وأحمد عز

تفاصيل فيلم “ولاد رزق 3”

فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب،و نسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان. يذكر أن فيلم "ولاد رزق" عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019. وحقق فيلم "ولاد رزق" في السينمات المصرية إيرادات قياسية حيث حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنية تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقام قياسية جعلته يصل لـ104 مليون جنية وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.