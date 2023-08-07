مدبولي: اتفقنا مع الأردن على تقوية خط الكهرباء لـ2000 ميجا وات (شاهد)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن العلاقة بين مصر والأردن تنتقل الآن فى علاقتها لمزيد من العلاقة والروابط الاستراتيجية والكثير من المشروعات المهمة التى تحقق الاستفادة المشتركة للبلدين.

تابع "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفى مع نظيره الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، أنه تم مناقشة تقوية خط الكهرباء بين مصر والأردن ووصولها لـ2000 ميجا وات، واستغلال البنية التحتية بين البلدين.

تقدَّمَ مدبولي بخالص الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فى الأردن، قائلًا: “أرحب بكل ما شرحته اليوم من نقاشات قمنا بها فى اللجنة الأردنية المصرية المشتركة فى الدورة 31”.

روابط استراتيجية وتاريخية تربط المملكة الأردنية ومصر:

أكمل أن "كل ما تناقشنا به تعتبر مشروعات مهمة جدًّا لبلدينا، وتأتي فى إطار الروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تربط المملكة الأردنية ومصر قيادة وحكومة وشعبًا".

واصل مدبولي: "تغلبنا على الكثير من العقبات من خلال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة".

بدأت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان، اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين المصري والأردني.

كان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي لدى وصوله إلى مقر الحكومة الأردنية، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، وعددٌ من الوزراء والمسئولين، إذْ جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.

اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة:

يحضر اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، من الجانب المصري: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة، وزير العمل، والسفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومسئولو الجهات المعنية.

فيما يحضر الاجتماعات من الجانب الأردني، السيد/ يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، والمهندس ماهر أبوالسمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، والدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية، والدكتور فراس الهواري، وزير الصحة، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، وعددٌ من المسئولين الأردنيين.