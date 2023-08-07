الداخلية تكشف ملابسات إنهاء حياة أحد الأشخاص بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بكفر الشيخ، وتم ضبط مرتكبى الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البرلس بمديرية أمن كفر الشيخ من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) وبها إصابات متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص وبسؤال أهليته قرروا بأن المجنى عليه كان يعانى من مرض نفسى ويتلقى العلاج بإحدى مراكز العلاج النفسية والعصبية وحاول الإنتحار أكثر من مرة نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة ، مما دعاهم للإستعانة (بشخصين - مقيمين بدائرة المركز) لعلاجه وأثناء العلاج قاما بالتعدى عليه بالضرب بعصا عدة مرات بزعم وجود مس شيطانى ، مما أدى لحدوث إصابته ووفاته وإتهموا سالفى الذكر بالتسبب فى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة.. وبمواجهتهماأيدا ما سبق.

وقامت الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات في كافة أرجاء الجمهورية من أجل الوصول لحالة الأمن والامان