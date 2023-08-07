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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة: الشباب يلعبون دورًا حيويًا في بناء المستقبل وتعزيز العلاقات بين البلاد

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمغرب وتفعيل البروتوكولات بين البلدين في المجال الثقافي بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الشباب يلعبون دورًا حيويًا في بناء المستقبل وتعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية بين البلدين. 

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الشباب والرياضة تطلق أولى فعاليات البرنامج التدريبي لفتيات "ريحانة"

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الشباب والرياضة تنفذ اللقاء الختامي لمراكز تدريب كرة السلة للفتيات

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، بأعضاء الوفد الشبابي المغربي، وذلك في إطار فعاليات برنامج تبادل الوفود المصري المغربي، والذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية خلال الفترة من ٣ حتى ١٠ أغسطس الجاري.

وتمنى وزير الشباب والرياضة النجاح والتوفيق للوفد المغربي في زيارتهم لمصر، معربًا عن أمله في نقل صورة الجمهورية الجديدة والتطور الذي شهدته مصر في الآونة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الشباب في المغرب وتشجيعهم على زيارة مصر للاستمتاع بها والتعرف على حضارتها ونهضتها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبدالله الباطش، مساعد الوزير للسياسيات والتنمية الشبابية، الأستاذة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، واللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومن الجانب المغربي السيد عبدالرزاق دينار نائب السفير المغربي، الدكتور علي الذهبي المدير الإقليمي بالدار البيضاء (رئيس البعثة)، المستشارة، سلمى المرتجي المستشارة الثقافية بالوزارة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، كانت قد استقبلت الوفد الشبابي من المملكة المغربية، في إطار إنماء وتوطيد العلاقات بين البلدين من خلال الشباب، كخطة مهمة نحو تعزيز التعاون الشباب والرياضي بين البلدين، وتنفيذًا للبرنامج التنفيذي والتعاون في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ونظيرتها المغربية وتشجيع السياحة العربية.

وتضمن البرنامج زيارة الكثير من الأماكن الأثرية السياحية بمحافظة القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبعض المشروعات القومية التى تنظمها الدولة المصرية.

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