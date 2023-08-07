تكثيف الرقابة علي الأسواق والمحلات التجارية بدمياط

وجهت الدكتوره منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه لضبط المخالفات ومكافحة الغش والتدليس وحماية جمهور المستهلكين

حيث أسفرت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب علي الغزاوي وكيل الوزارة عن ضبط عدد ٦٦ محضر مخالفه للقوانين والقرارات التموينية.

منها ضبط تقليد علامة تجاريه مملوكه للغير بأحد المطاعم بمدينة دمياط الجديده بالمخالفة لقانون الملكية الفكرية وقانون العلامات والبيانات التجاريه وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تم ضبط عدد ٣ محاضر مخالفة بيع بأزيد عن السعر الرسمى لسلعة السجائر والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة والسير فى إجراءات الغلق الإدارى للمحل مع عدد ٥ محاضر لعدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول بالمخالفة للقانون ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ وعدد ٢ محضر ضد بدالين تموينين لعدم الاعلان عن كميات واسعار المقررات التموينية للفرد عن الشهر الجارى.

كما اسفرت الحملة عن تحرير ٣٦ محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بالمحلات العامه وعدد ١٩ محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحيه تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعدية.



وبمناسبة بداية الأوكازيون الصيفى من اليوم ٧/٨/٢٠٢٣ فقد تم التصريح لعدد ١٢ محل بالإشتراك فى الأوكازيون ٣ قطاع عام وعدد ٩ محلات قطاع خاص .