مرعي البريمو.. محمد هنيدي يعيد مشهد جمعة بغادة عادل قبل 25 عامًا

قصة حقيقة وراء الأحداث

بعد غياب دام 28 عامًا للمخرج سعيد حامد، شهد فيلم "مرعي البريمو" بطولة النجم محمد هنيدي عودة جديدة له في إطار كوميدي، ويعرض الفيلم على الشاشات السينيمائية، ليكون الخيار المناسب لأفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، ويجعلهم يتذكرون أعمال محمد هنيدي الماضية التي تظل "إفهاته" في أذهانهم ويرددونها حتى الآن.

غادة عادل ومحمد هنيدي

قصة فيلم مرعي البريمو:

يعكس فيلم "مرعي البريمو" بساطة أهل الصعيد وطبيعتهم وكرمهم، ويدور الفيلم حول شخصية "مرعي" الذي يعمل في تجارة البطيخ ويواجه الكثير من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة خلال عمله.

محمد هنيدي: "مرعي البريمو قصة حقيقية في إمبابة"

كشف محمد هنيدي في تصريحاته الأخيرة أن قصة مرعي حقيقية لبائع بطيخ يدعى "أحمد مرعي"، يعرفه في الحقيقة وهو من منطقة إمبابة، وقال هنيدي: "كنت أعشقه ولديه خفة ظل لا حدود لها، وظلت تراودني هذه الفكرة حتى قررت تحويلها لعمل سينمائي، واستمرت معي 4 سنوات حتى اكتملت".

تابع: "كان يعيش داخلي منذ أيام الجامعة وكما نطلق نحن مصطلح "كان لا بسني"، لأنني كنت أعيش جواره، وعندما وجدت الخيوط الرئيسية التي تحول هذه القصة إلى عمل جيد تحمست على الفور".

فيلم مرعي البريمو

فيلم "مرعي البريمو" من بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبوسريع، وفكرة هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

"مرعي البريمو" يجمع محمد هنيدي وغادة عادل بعد غياب 23 عامًا:

يجمع الفيلم غادة عادل ومحمد هنيدي بعد غياب دام 23 عامًا على تعاونهما الأخير في فيلم "بلية ودماغة العالية" في عام 2000، ومن قبله فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.

محمد هنيدي وغادة عادل

محمد هنيدي يعيد مشهد مع غادة عادل بعد مرورة 25 عامًا:

لاقى إعلان فيلم مرعي البريمو تفاعلًا كبيرًا لدى الجمهور، إذ يظهر الفنان محمد هنيدي والفنانة غادة عادل وهما يعيدان مشهد مر عليه 25 عامًا وذلك من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، إذْ ظهرا الثنائي وهما على الشاطئ ويقول هنيدي لغادة عادل: "ما احنا في رحلة خلينا فريش"، وهو نفس المشهد الذي حدث في السابق.