سعيد حامد : العمل مع محمد هنيدي له مذاق مختلف (خاص)

قال المخرج الكبير سعيد حامد، أنه سعيد بردود فعل الجمهور على فيلمه الجديد "مرعي البريمو"، لافتًا إلى أنه يتمنى ان ينال العمل إعجاب المُشاهدين.

وأكد المخرج الكبير سعيد حامد، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أنه يحب العمل مع النجم محمد هنيدي، وأضاف أنه عندما يصبح هنيدي هو المنتج أيضًا يكون في تعاون كبير لأن يصبح العمل مُريح وله مذاق خاص".

تفاصيل فيلم مرعي البريمو

يذكر ان فيلم "مرعي البريمو" بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، انجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، سيناريو إيهاب بليبل، موسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول مرعي البريمو بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته.

يشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل مثل لطفي لبيب وعلاء مرسي وإنجي علي ومحمد محمود. كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.

كما يشهد عودة النجم محمد هنيدي للغناء في أفلامه مرة أخرى بعد غياب ١١ عامًا. حيث يقدم خلال الفيلم أغنيتين واحدة مع شارموفرز والأخرى مع أحمد شيبة و عبدالباسط حمودة.