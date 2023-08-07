استقرار أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

شهدت أسعار العملات العربية، خلال تعاملات اليوم الإثنين في البنوك المصرية والاجنبية، استقرارًا ملحوظًا، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.68 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية مقابل الجنية المصري ومنها "الريال السعودي والدرهم الاماراتي، والدينار الكويتي" وجاءت أسعارها على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية اليوم الإثنين في البنوك المصرية

العملات العربية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء 100.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 99.29جنيه للشراء و100.35جنيه للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 99.29 جنيه للشراء و100.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

وسعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.