القصة الكاملة لطرد فتاة اسرائيلية من فندق بالقاهرة

اتهمت عارضة آزياء إسرائيلية شهيرة أحد الفنادق بالقاهرة، بإهانتها وطردها من الفندق بعد اكتشاف جنسيتها، حيث تم إجبارها على مغادرة الفندق على الفور.

وكشفت الصحف الإسرائيلية تعرض عارضة أزياء وتدعى شاي زانكو ، للطرد من بعد اكتشاف إدارة الفندق لجنسيتها، والتي كانت ترافق مغني الراب العالمي ترافيس سكوت الذي كان سيحيي حفلا موسيقيا في مصر بعد دعوته لها، قبل أن يتم إلغاء الحفل لاحقا.

وبحسب موقع العربية فأن عارضة الأزياء بعد يوم من وصولها، اكتشف الفندق الذي تقيم فيه أنها إسرائيلية، فاستغل العاملون هناك فرصة عدم تواجدها مع المغني وطاقمه وطلبوا منها المغادرة فورا، لتشعر بالتوتر الشديد وبالإهانة، وغادرت الفندق مباشرة إلى المطار، وتستقل الرحلة الوحيدة هناك والتي كانت متجهة إلى باريس.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد قرارات من وزارة السياحة أو السلطات بمنع أي جنسية من دخول الفنادق، موضحا أنه سيتم توقيع عقاب على الفندق من جانب الغرفة بحسب تصريحات مسئولين بغرفة المنشآت الفندقية.

من جهة أخرى تم إلغاء حفل المطرب العالمي، بعد أن قوبل بعاصفة من الانتقادات طالته، وطالب المطرب بعد اتهامه بممارسة طقوس غريبة وشيطانية خلال حفلاته، لتعلن الشركة المنظمة لحفل المطرب العالمي إلغاء الحفل، الذي كان مقررا إقامته عند سفح الأهرامات يوم 30 يوليو الماضي، وأثار جدلا كبيرا.

وأشارت الشركة إلى إنه تم إلغاء الحفل، على الرغم من الجهود الجبارة، حيث أدت مشاكل الإنتاج المعقدة إلى عدم إمكانية إقامته، متابعة أنه سيتم إصدار المبالغ المستردة لجميع حاملي التذاكر، ومعربة عن اعتذارها عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الإلغاء.