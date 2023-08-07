الشباب والرياضة تطلق أولى فعاليات البرنامج التدريبي لفتيات "ريحانة"

تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية..

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، أولي فعاليات البرنامج التدريبي لفتيات " ريحانة " ، والذي يستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة ممثلات من ٢٧ محافظة ، وذلك بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ، وتحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية .

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من اللقاء المجمع لفتيات البرنامج القيادي "ريحانة "، لتمكين الفتيات متطوعي الوحدات بالمحافظات ، تنفيذ ورش تدريبية ولقاءات توعوية ، شملت محاور مفهوم الذات ، إدارة الذات ، مهارات التواصل ، العلاقات والمهارات الاجتماعية، مهارات التفكير .

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بتكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

و يهدف البرنامج إلي صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن ، بالإضافة إلي تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات ، وتأثيرهن في شتى المجالات .