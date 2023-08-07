الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية..

الشباب والرياضة تطلق أولى فعاليات البرنامج التدريبي لفتيات "ريحانة"

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، أولي فعاليات البرنامج التدريبي لفتيات " ريحانة " ، والذي يستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة ممثلات من ٢٧ محافظة ، وذلك بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ، وتحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية .

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وتضمنت فعاليات اليوم الأول من اللقاء المجمع لفتيات البرنامج القيادي "ريحانة "، لتمكين الفتيات متطوعي  الوحدات بالمحافظات ، تنفيذ ورش تدريبية ولقاءات توعوية ، شملت محاور مفهوم الذات ، إدارة الذات ، مهارات التواصل ، العلاقات والمهارات الاجتماعية،  مهارات التفكير .

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي،  بتكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

و يهدف البرنامج إلي صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن ، بالإضافة إلي تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات ، وتأثيرهن في شتى المجالات .

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