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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنفذ اللقاء الختامي لمراكز تدريب كرة السلة للفتيات

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية اللقاء الختامي لمراكز تدريب كرة السلة للفتيات وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بمشاركة محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، البحر الأحمر، بورسعيد، الغربية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، قنا، وأسوان.

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تعكس هذه المبادرة حرص الوزارة على تمكين الفتيات وتطوير قدراتهن في المجال الرياضي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق المساواة في جميع المجالات، وتفعيلًا لمبادرات وزارة الشباب والرياضة في تمكين الفتيات وتطوير قدراتهن في المجال الرياضي.

شارك في اللقاء الختامي لكرة السلة ما يقرب من 500 فتاة من مراكز التدريب في 12 محافظة، وتم تكريم المشاركات بتوزيع ميداليات وشهادات تقدير. وتستعد اللجان المنظمة لاستضافة 6 محافظات أخرى في مرحلة ثالثة خلال الفترة القادمة.

تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الفتيات وتوفير الفرص الرياضية لهن، وتعزيز مشاركتهن في رياضة كرة السلة من خلال توفير بيئة مناسبة للفتيات لممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهن.

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