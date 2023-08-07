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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اليمن والأمم المتحدة يستعرضان سير المرحلة الأولى من خطة إنقاذ الخزان صافر

وزير الخارجية وشؤون
وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الإثنين مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جرسلي، سير المرحلة الأولى من خطة إنقاذ الخزان صافر وعملية نقل النفط إلى خزان بديل.

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واستعرض الجانبان خلال لقائهما وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" - الوضع الإنساني والجهود والبرامج التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن.

 أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد ودعم مؤسسات الدولة

وثمن الوزير اليمني - خلال اللقاء - الدعم الدولي والإقليمي لتنفيذ المشروع وإنقاذ البيئة البحرية من كارثة محتملة لها تداعيات انسانية واقتصادية خطيرة، مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد ودعم مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والمركزي لاستعادة دورها الخدمي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.

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