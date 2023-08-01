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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًا بقيمة 1.2 مليار دولار إلى اليمن

السعودية واليمن
السعودية واليمن

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تقديم دعم اقتصادي جديد إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقا من أواصر الأخوة والراوبط المتينة بين البلدين.

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اليمن.. نقل رُبع حمولة خزان "صافر" النفطي إلى الناقلة البديلة

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خطة تفريغ ناقلة النفط صافر في اليمن.. التفاصيل الكاملة

وأشارت وكالة أنباء السعودية (واس) إلى أن الدعم يأتي تأكيدًا على حرص المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وإسهاما في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية وتحسين الاقتصاد اليمني ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني بما يعود في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية وتحسين الحياة اليومية للشعب اليمني.

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