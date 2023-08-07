أسعار الخضروات.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الخضروات خلال تعاملات اليوم الإثنين في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وسجلت أسعار الطماطم مابين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو (شوال).

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضروات اليوم الإثنين في سوق العبور للجملة، ويذكر أن أسعار الخضروات كانت قد ارتفعت في الآونة الاخيرة على مستوى جميع المحافظات بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الخضروات اليوم الإثنين في سوق العبور للجملة

الخضار

سعر الطماطم بين 4.5 : 7.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 7.5 : 9.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 13 : 16 جنيهًا للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 6 : 9 جنيهات (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 7 : 10 جنيهات (شوال).

سعر الفاصوليا من 16 : 20 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 4 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 4 : 6 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 6 : 10 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 6 : 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 4 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 4 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 15 : 25 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار البامية من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).

سعر القلقاس بين 5 : 9 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 24 : 30 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 3 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار القثاء 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر خس الكابوتشي 3 : 4 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 8 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 6.5 جنيه (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 5 : 8 جنيهات.

سعر فجل أحمر 3 : 4 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).