الأوكازيون الصيفي 2023.. خصومات تصل إلى 50 % وعروض هائلة

الأوكازيون الصيفي.. ينطلق اليوم الإثنين، ولمدة شهر كامل وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي مصيلحي، حيث يستعد المواطنون للشراء والاستفادة من العروض بأسعار مخفضة مقارنة بالمحلات الأخرى.

الأزمات الاقتصادية



ويأتي الأوكازيون الصيفي هذا العام في ضوء ما يشهده السوق المحلي من ارتفاعات في الأسعار بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية التي تُلقي بظلالها على الدول كافة.



وقد نص القرار الوزاري أن يكون لكل محل أسبوعان، وأيضًا على ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقعة فيها المحال التجارية، والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترنًا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.



ويتضمن الأوكازيون الصيفي أيضًا محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضًا، ولا يقتصر فقط على محال الملابس.



نصائح للشراء



كما يجب على المستهلكين أثناء الشراء التأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة داخل المحال التجارية، والتأكد من طبيعة السلعة، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، وطبيعاتها وجهة المنشأ، وأيضًا التأكد من سعر المنتج قبل وبعد الخصم لضمان التخفيضات.



كما يجب التأكد من التزام المحل بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، طوال فترة الأوكازيون، وأيضًا يحق للمستهلك استبدال، أو استرجاع السلعة خلال 14 يومًا من الشراء.



طرق الإبلاغ



كما يمكن تلقي البلاغات على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.



عقوبة المخالفين



ووضعت المادة رقم (66) عقوبة بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة.