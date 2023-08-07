أعضاء الهيئة الوفدية يعلنون تأييدهم لترشيح عبدالسند يمامة

قيادات وأعضاء الوفد: خير من يمثلنا فى انتخابات الرئاسة هو رئيس الوفد

واصل أعضاء الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية» للوفد تأييدهم لترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيسًا لانتخابات رئاسة الجمهورية.. فبعد توقيع 53 عضوًا بالهيئة العليا على اختيار رئيس الوفد مرشحًا لهذه الانتخابات وإعلان 26 رئيس لجنة عامة بالمحافظات تأييدهم بجانب لجان المرأة والشباب وسكرتيرى العموم باللجان العامة؛ أعلن عدد كبير من قيادات وأعضاء اللجان العامة واتحاد العمال واتحاد المرأة عن تأييد قرار ترشح الدكتور عبدالسند يمامة على اعتبار أن خير من يمثل الوفد فى هذه الانتخابات الهامة هو رئيسه.

اللواء سفير نور: الوفد يمتلك شخصية مرموقة لخوض انتخابات الرئاسة

قال القيادى الوفدى، اللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، إن الوفد يمتلك شخصية مرموقة، وأستاذًا جامعيًا وأكاديميًا، ومرشحًا مدنيًا لانتخابات رئاسة الجمهورية، هو الدكتور عبدالسند يمامة.

وأضاف، أن تأييد البيت الوفدى ودعمه للدكتور عبدالسند يمامة سوف ينعكس على العملية الانتخابية المقبلة التى سيخوضها الحزب بكل قوة.

< حمدى قوطة: الدكتور عبدالسند يمامة سينافس بقوة

أكد المهندس حمدى قوطة، عضو الهيئة العليا السابق، أن خوض الدكتور عبدالسند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية هو عودة للديمقراطية، وتفعيل للمادة الخامسة من الدستور، فأهلًا بعودة الوفد إلى الشارع المصرى، وأؤكد أن رئيس الوفد سينافس بقوة فى الانتخابات الرئاسية، أؤيد وأبارك ترشح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، لانتخابات رئاسة الجمهورية.

< اتحاد المرأة الوفدية يعلن تأييده الكامل لرئيس الوفد ودعمه لقيادة الحملة الانتخابية فى شوارع ونجوع مصر

< مواهب الشوربجى: الدكتور عبدالسند شخصية محبوبة وقادر على قيادة أمة

أعلن اتحاد المرأة الوفدية برئاسة مواهب الشوربجى تأييده الكامل بل وكل الدعم بأهمية مشاركة حزب الوفد رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة فى ماراثون الاستحقاق الرئاسى لأن الحزب جزء أصيل من الحياة السياسية للمجتمع منذ نشأته التى تجاوزت أكثر من مئة عام ، فى ظل نظام سياسى يؤكد على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يعنيه الأمن القومى، وأيضا دور الوفد فى مساندة الدولة الوطنية ضد مؤامرات جماعة إرهابية أو جماعة مدفوعة من الخارج تطمع فى النيل من الأمن القومى وأكثر من ذلك فرصة ذهبية نعيد فيها أمجاد الوفد وتاريخه من خلال مشاركة كل القواعد الوفدية الداعمة بخطة تحرك لرئيس الحزب فى المحافظات ومع تكثيف الجهود للتلاحم مع الشارع وتعزيز حالة الحراك له.

وأكد بيان المرأة الوفدية الذى يضم كافة لجان المرأة فى محافظات مصر وتشكيلاته المركزية أن الحزب جزء لا يقل أهمية ومكانة تاريخية عن أى نظام سياسى للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى الرئاسى متمثلاً فى رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة الذى يتمتع بحب واحترام الجميع وهو القيمة السياسية والقانونية والعلمية الذى نعتز به ونفخر به فى كافة المحافل، وجزء أصيل من كيان الوفد لا ينكره إلا جاحد.

وقالت «الشوربجى» إن لجان المرأة بالمحافظات بصدد إعداد خطة عاجلة لمشاركة كافة قواعدها فى القرى ونجوع مصر وبذل كافة الجهود واستغلال الفرصة الذهبية بطرق كل الأبواب لعودة الوفد فى الشارع من جديد وطرح رؤى وأفكار بيت الأمة واستمرارًا لنضال وتضحيات المرأة منذ أكثر من ١٠٤ سنوات وانه سوف نقدم كل جهد للدكتور عبدالسند الشخصية المحبوبة القادرة على قيادة أمة.

ووجه الاتحاد التحية لكل سيدة فى كل بقاع أهل مصر ضحت وصبرت ولم تنل من الدنيا إلا حطامها.. وعاشت ثورة ١٩ العظيمة وقياداتها وشعبها العظيم الذى مازال يردد «قوم يا مصرى مصر دايمًا بتناديك.. وفى نهاية البيان طالبت لجان المرأة بالمحافظات بأهمية دعم الحزب العريق ورئيسه فى أخطر استحقاق انتخابى ومحاولات جادة لطرح رؤية الحزب وعدم الاكتراث لمروجى الشائعات والفتن وبعض المغرضين والترفع عن أى خلافات أو صراعات تشق الصف، بل نطالب رئيس الحزب وقياداته المخلصة باتخاذ كافة الإجراءات الإنسانية و القانونية لعودة الروح الطيبة الأصيلة للقواعد الوفدية التى تحافظ على ترابط الوفديين ومصلحة الحزب أولًا بعيدًا عن فخ المصالح الشخصية مروجى الفتن والمؤامرات.

< راغب مصطفى: ندعم بكل قوة الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات الرئاسة

أعلن الدكتور راغب مصطفى، مساعد رئيس الحزب، عن تأييده ودعمه الكامل لقرار ترشح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال إن الدكتور عبدالسند يمامة هو خير من يمثل الوفد فى هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.

< النائبة نشوى رائف: الدكتور عبدالسند يمامة سيخوض معركة انتخابية مشرفة

أكدت النائبة الوفدية نشوى رائف، أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، سوف يخوض معركة انتخابية مشرفة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ونحن جميعًا سنقف خلفه داعمين ومؤيدين.

< كريمة القاضى: المرأة الوفدية سيكون لها دور كبير فى دعم رئيس الوفد فى الانتخابات الرئاسية.

قالت كريمة القاضى نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية ورئيس لجنة المرأة بالمنوفية إن المرأة الوفدية تؤيد وتدعم الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية وسيكون لها دور كبير فى دعمه خلال المعركة الانتخابية.

< محمد الكردى: د. عبدالسند يمامة هو الأجدر والأكفأ للترشح لرئاسة الجمهورية

أكد محمد الكردى، نائب رئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة الجيزة، إن رئيس الوفد الدكتور عبد السند يمامة هو الأقدر والأكفأ لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية عن حزب الوفد.

رسائل تأييد ودعم للدكتور عبدالسند يمامة فى الترشح للانتخابات.

وأضاف أن يقدم كل الدعم والتأييد لرئيس الوفد العريق فى هذه المعركة الانتخابية المهمة.

< د.إيمان سامى: كلنا مع رئيس الوفد فى الانتخابات الرئاسية

قالت الدكتورة إيمان سامى مساعد رئيس الحزب لشئون التعليم كلنا مع الدكتور عبد السند يمامة من أجل رجوع الوفد مرة أخرى للشارع المصرى.

وأضافت سامى إننا حزب المائة وأربعة أعوام نستحق المشاركة فى أهم استحقاق انتخابى.

< د. جويس سمعان: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هى الطريق الصحيح ونؤيد ترشح رئيس الحزب

قالت الدكتورة جويس سمعان نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالبحيرة إن كم الهجوم الممهنج غير المبرر نحو الدكتور عبد السند يمامة لا أرى منه غير أنه هجوم على الوفد ممثل فى رئيسه.

لافتة: هل نحن فى الطريق الصحيح عندما قررنا بالإجماع خوض الانتخابات الرئاسية؟ بالطبع .. فهل هناك حزب أعرق من حزب الوفد.. فعندما تذهب لأى دولة فى العالم يسألون عن حزب الوفد؛ حزب سعد زغلول والنحاس وفؤاد باشا سراج الدين.. وبالطبع هو أنسب حزب يخوض انتخابات رئاسة الجمهوريه لطبيعته الديمقراطية الليبرالية المعارضة.

وأضافت: نعم للدكتور عبد السند يمامة مرشح حزب الوفد لرئاسة الجمهورية، وفق الله الوفد وعاش دائمًا ضميرًا للأمة.

< وفقى مدنى: نؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة وندعمه بالصعيد.

قال النائب الوفدى السابق رئيس لجنة البلينا بسوهاج وفقى مدنى إنه يؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد على تقديم كل الدعم خلال المعركة الانتخابية بمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد من أجل تحقيق نتيجة مشرفة تليق بالوفد ورئيسه.

< يوسف المصرى: نؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب فى الانتخابات الرئاسية

أكد يوسف المصرى نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالأقصر أنه يؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية وملتزم مع قيادات اللجنة العامة الأقصر ويدعم هذا القرار بين أبناء محافظة الأقصر جميعًا.

< على شوقى أبوسحلى: أقمنا مؤتمرًا للوفديين بفرشوط وأعلنا فيه تأييد ودعم رئيس الوفد.

أكد على شوقى أبوسحلى رئيس لجنة الوفد بفرشوط بقنا أنه عقد مؤتمرًا شارك فيه جميع الوفديين بفرشوط وأعلنوا فيه تأييدهم لقرار ترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وأكد على دعم مرشح الوفد ورئيسه على مستوى مركز فرشوط وقراه.

< د.عبدالرحمن عادل: شباب الوفد بقنا يدعم ويؤيد ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة.

أكد الدكتور عبدالرحمن عادل نائب رئيس لجنة شباب الوفد بقنا أن شباب الوفد بقنا يؤيد ترشيح رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة.

ونوه لدعم الحملة الانتخابية وسط قطاعات الشباب على مستوى العائلات والقبائل بالمحافظة.

< محمد ترابيس: ندعم رئيس الوفد وكل التوفيق له فى هذا الاستحقاق المهم.

أكد المهندس محمد ترابيس رئيس لجنة حزب الوفد بالرحمانية بالبحيرة على تأييد قرار ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة فى الانتخابات الرئاسية ويدعم ويبارك ويتمنى كل التوفيق للوفد ورئيسه فى هذه المعركة الانتخابية.

< محمود نصر العمارى: دعونا رئيس الوفد للترشح حتى قبل أن يعلن ترشحه.

قال محمود نصر العمارى، رئيس لجنة شباب الوفد بالأقصر، إن خوض الوفد لانتخابات الرئاسة شىء مهم وضرورى وخصوصًا للدولة المصرية، ونجاح مرشح الوفد إذا لم يكن أكيدًا فهو ليس مستحيلًا، والفرصة سانحة وخصوصا لأن الدكتور عبد السند يمامة أكاديمى فسوف يخرج الدولة المصرية من دولة بيروقراطية إلى دولة علمية تأخذ بأسباب العلم.

شباب الوفد بالأقصر يؤيد ترشح د. عبد السند يمامة لرئاسة الجمهورية

وأكد «نصر العمارى»، أن د. عبد السند يمامة سوف يطوع العلم والقانون من أجل رفعة الدولة المصرية.

وأضاف أنهم طالبوا رئيس الوفد بالترشح قبل إعلانه الترشح، وهذا يتوقف على الوفديين وهم مطالبون دون غيرهم أن يراهنوا ويكسبوا الرهان بالوقوف صفا واحدا خلف مرشحهم عاقدين العزم والعمل ونصب اعينهم مؤمنون بنجاح الدكتور عبد السند يمامة والوفد.

< محارب عوض الجميعى: أبناء القبائل العربية بالوفد يؤيدون د. عبدالسند يمامة

أكد محارب عوض الجميعى، عضو الوفد بالإسكندرية، أن أبناء القبائل العربية داخل حزب الوفد يدعمون ترشح الدكتور عبدالسند يمامة لرئاسة الجمهورية.

وأضاف محارب الجميعى، أن أبناء القبائل العربية داخل حزب الوفد فى جميع محافظات مصر يدعمون الدكتور ويعدونه بأن أول مؤتمر انتخابى سيكون بين أبناء حزب الوفد من القبائل العربية.