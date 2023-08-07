STARZPLAY وتي باي تتعاونان لتمكين المدفوعات عبر الهواتف

أعلنت STARZPLAY، المصنفة باستمرار ضمن أفضل 3 منصات تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب في المنطقة، إبرام شراكة استراتيجية مع تي باي TPAY، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

بموجب هذه الشراكة، سيتسنى لمشتركي STARZPLAY سداد ثمن اشتراكاتهم من خلال أرقام هواتهم والوصول إلى المحتوى الرياضي والترفيهي المميز الذي توفره المنصة.

وتماشياً مع حرصها على تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستتيح تي باي لـ STARZPLAY البدء بقبول المدفوعات من 9 ملايين مشترك عن إلكترونياً. وستنطلق هذه الشراكة من خلال شركة أورانج Orange في تونس، ثم تليها سوداتيل Sudatel في السودان وشنقيتل Chinguitel في موريتانيا، مع خطط للتوسع إلى مزيد من بلدان المنطقة.

قال إيشييك أومان، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى شركة "تي باي": "لا ريب أن الشراكة مع STARZPLAY ستسهم بترسيخ مكانتنا واعتلاء الصدارة كشريك معالجة المدفوعات هنا في المنطقة، خصوصًا في مجال خدمات البث المباشر. ونفخر بتطوير منصة قادرة على تحييد التعقيدات المرتبطة بمعاملات الدفع الدولية. كما ونضمن للشركاء الاستفادة من دورات دفع سريعة وحلول إدارة المخاطر، ليتسنى لهم التركيز على توسيع أعمالهم في المنطقة".

قالت راغدة أبو فاضل، نائب رئيس قسم المبيعات وتطوير الأعمال في STARZPLAY: "يسرنا إبرام هذه الشراكة مع تي باي والتي ستتيح لنا تقديم محتوى STARZPLAY الاستثنائي لقطاعات أعرض من عشاق الترفيه والرياضة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبفضل هذه الشراكة، سنضمن للمشتركين تجارب دفع سلسة وآمنة، وبالتالي تعزيز حضورنا على صعيد دول المنطقة".

التوقعات تشير إلى أن قطاع الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط سيشهد نمواً سنوياً بمعدل قدره 9.4% خلال الفترة من 2023-2028.

من المتوقع أن يزداد حجم السوق من 39.05 مليار دولار في 2023 إلى 61.2 مليار دولار بحلول 2028. وهو يعد واحداً من أولى القطاعات التجارية التي توجّه التحول الرقمي في المنطقة. لهذا السبب، تركز STARZPLAY على تعزيز وجودها في المنطقة من خلال تنويع عروضها لتشمل المحتوى المميز للرياضات الأكثر شعبية بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والملاكمة وغيرها.